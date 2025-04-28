Расписание следующих через Грачевскую поездов снова изменено

С 28 по 29 апреля не будет ходить часть поездов от Ленинградского вокзала до Зеленограда и обратно. Это касается в том числе МЦД-3, сообщает официальный сайт Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТ ППК).
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