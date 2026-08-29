Мельниченко объявил о начале разработки проекта музея-заповедника

В Пензенской области началась разработка документации для создания музея-заповедника на месте Золотаревского городища.
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