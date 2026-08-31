В Крыму с 1 сентября бензин Аи-95 будет стоить не дороже 100 рублей за литр

С 9:00 завтрашнего дня на заправки сетей ТЭС и АТАН бензин марки АИ‑95 поступит в значительно большем объеме, сообщил в понедельник, 31 августа 2026 года, глава Крыма Сергей Аксёнов.
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