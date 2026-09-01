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Царьград

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"Он у нас не пробьется": Бестемьянова о переходе сына Плющенко в Азербайджан

"Он у нас не пробьется": Бестемьянова о переходе сына Плющенко в Азербайджан

Наталья Бестемьянова объяснила, почему 13-летний сын Евгения Плющенко сменил спортивное гражданство.Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова прокомментировала смену спортивного гражданства 13-летним Александром Плющенко — сыном двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

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