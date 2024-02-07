Норма в Турции, странность в России. Часть 1

За последние несколько лет Турция стала очень привлекательным и понятным направлением для россиян. Ни экономические трудности, ни мировые эпидемии, ни другие глобальные события не стали преградой для двухнедельного отдыха в этой стране.
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