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Норма в Турции, странность в России. Часть 1

Норма в Турции, странность в России. Часть 1

За последние несколько лет Турция стала очень привлекательным и понятным направлением для россиян. Ни экономические трудности, ни мировые эпидемии, ни другие глобальные события не стали преградой для двухнедельного отдыха в этой стране.

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