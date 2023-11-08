Экс-участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова: «Жизнь скучна, если отказывать себе в маленьких шалостях»михалкова– Юлия, 19 октября в кинотеатрах России прошла премьера фильма «Дух Байкала», на съемках которого вы дебютировали в качестве продюсера-стажера.