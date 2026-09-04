❗️⚡️Расширение парка Rafale ВВС Египта Каир направил в адрес Dassault Aviation официальный запрос предложений на поставку дополнительной партии из 24 многоцелевых истребителей Rafale.
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