В Салехарде полицейские сопроводили тундровиков с оленями по дороге. Видео

В Салехарде (ЯНАО) полицейские сопроводили тундровиков с оленями по трассе. Данная мера была принята для обеспечения безопасности упряжек в городских условиях и предотвращения испуга оленей от автомобилей.
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