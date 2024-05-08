Россия не обсуждает в рамках ОПЕК+ увеличение добычи нефти

Заместитель председателя Правительства России Александр Новак, отвечая на запросы о добыче нефти в рамках ОПЕК+ от корреспондентов агентства «Интерфакс», выразил мнение о необходимости оценивать текущее состояние рыночной среды, прежде чем делать какие-либо предположения о изменении объемов добычи.