Россия не обсуждает в рамках ОПЕК+ увеличение добычи нефти

Заместитель председателя Правительства России Александр Новак, отвечая на запросы о добыче нефти в рамках ОПЕК+ от корреспондентов агентства «Интерфакс», выразил мнение о необходимости оценивать текущее состояние рыночной среды, прежде чем делать какие-либо предположения о изменении объемов добычи.
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