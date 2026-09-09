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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дана Уайт: «Мы не заинтересованы в переподписании Пейджа. Было очевидно, что контракт с ним не продлят»

Дана Уайт заявил, что UFC не подпишет новый контракт с Майклом Пейджем . «Мы не заинтересованы в переподписании Пейджа.

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