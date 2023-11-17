Россия планирует создать международный музыкальный конкурс «Интервидение»

Уже в следующем году в России может появиться международный музыкальный конкурс «Интервидение». Об этом на международном культурном форуме «Форум объединенных культур» сообщил глава федерального канала Константин Эрнст.
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