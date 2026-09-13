Пранкер обманул СМИ, изображая пресс-службу Газпром-Арены

Блогер на три недели ввёл журналистов в заблуждение, выдавая себя за представителя "Газпром-Арены". Он использовал бота в Telegram для распространения выдуманных деталей о концерте Канье Уэста в Петербурге, никто не подозревал обман.
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