Bloomberg: США хотят втрое нарастить производство своей самой большой неядерной бомбы

Армейский завод в Оклахоме, производящий боеприпасы, наращивает производственные мощности. По информации Bloomberg, предприятие на юго-востоке штата планирует утроить ежемесячный выпуск самой большой неядерной бомбы в США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии