"Радоваться пока рано". Эксперты "РГ" - о решении суда в Бельгии по замороженным активам.

Решение Госсовета Бельгии по делу российского банка, которому Брюссель отказал в разморозке активов, пока не означает возврата замороженных средств, однако может создать дополнительные возможности для оспаривания аналогичных отказов.
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