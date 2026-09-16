Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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"Радоваться пока рано". Эксперты "РГ" - о решении суда в Бельгии по замороженным активам.

"Радоваться пока рано". Эксперты "РГ" - о решении суда в Бельгии по замороженным активам.

Решение Госсовета Бельгии по делу российского банка, которому Брюссель отказал в разморозке активов, пока не означает возврата замороженных средств, однако может создать дополнительные возможности для оспаривания аналогичных отказов.

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