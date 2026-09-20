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Нижегородская правда

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Нижегородские врачи начали применять новый метод для улучшения работы мозга

Нижегородские врачи начали применять новый метод для улучшения работы мозга

В Нижнем Новгороде врачи начали использовать метод транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС) как для лечения неврологических расстройств, так и для так называемого «нейрохакинга».

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