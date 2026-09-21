Эксперты предложили пять способов улучшить теплоизоляцию окон

Повышение теплоизоляции окон — важный шаг к созданию комфортного внутреннего климата в доме. Установка вторых рам, теплоотражающая пленка, утепление подоконников и откосов, а также плотные шторы помогут сохранить тепло в вашем доме этой зимой.