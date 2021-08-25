Можно ли меня купить? А вас? Вот в чем вопрос

Медвежий уголПолитикаМожно ли меня купить? А вас? Вот в чем вопрос Русская провинция Детям к школе по 10 тысяч. Теперь пенсионерам. Я одна не кричу - "благодарствую, батюшка.Вернуться к статье64НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВалентин ПоляковМожно считать, можно – не считать: по этому вопросу допустим плюрализм мнений, как говаривали в годы Перестройки. Вообще-то соответствующие указы подписаны, так что это уже – не обещания...КатеринаЯ вот одного не поняла... Мы ведь выбираем думу, а не президента. Президент-то остаётся. Получается, что при любом результате выборов, денюжки мы получим.) Или нет?Валентин ПоляковОтвечаю. Указ подписан, деньги будут в сентябре, причём никуда ходить не надо, заявлений писать тоже – деньги «придут» с пенсией...Lora НекрасоваА чё возмущаться-то? Не хочешь "подачки", откажись её получать. Или отдай эти 10 тысяч бедной соседке, пожертвуй больному. Всех возмущающихся призываю поступить подобным образом. Одним словом, жертвуй, а не ори благим матом, что тебе сделали плохо.VVVan VanЕсли эти расходы были запланированы в бюджете, то их выплата обязательна и без указа? А если не плановые то каков источник, откуда деньги, пожертвования? Или новые, напечатанные, и на объем вброса - последует увеличение денежной массы отреагируют цены, в первую очередь на продукты?Николай ДенисовЯ пенсионер. Считаю эти десять тысяч деньгами недоплаченными мне как работающему пенсионеру в результате отмены индексации. Поэтому я их получу, но голосовать за ЕР точно не буду. Обрыдли!Комментировать
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