🚍 В Симферополе изменится схема движения автобусного маршрута №88 «С 7 июня 2025 года, приурочено ко Дню Симферополя, вносятся изменения в путь следования маршрута №88 “п.
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🚍 В Симферополе изменится схема движения автобусного маршрута №88 «С 7 июня 2025 года, приурочено ко Дню Симферополя, вносятся изменения в путь следования маршрута №88 “п.