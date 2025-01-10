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Царьград

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Как скажется на ценах повышение пошлин на ввоз кофе из недружественных стран

Как скажется на ценах повышение пошлин на ввоз кофе из недружественных стран

По мнению экспертов, более существенное воздействие на розничные цены окажет неурожай в основных странах-производителях.

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