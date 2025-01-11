Мошенники довели до суицида 18-летнего студента. «Пытался разобраться со всем один»

Страна и люди

Студент МФТИ Петр Ветчинкин покончил с собой после звонков мошенниковПетр ВетчинкинПетр Ветчинкин/VK Студент первого курса московского Физтеха 18-летний Петр Ветчинкин покончил с собой после телефонных звонков мошенников.