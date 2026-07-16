❗️⚡️Берлин профинансировал поставку Киеву до 100 тысяч АЗМ-дронов на сумму около 90 миллионов евро, что может стать одной из крупнейших партий БПЛА.
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❗️⚡️Берлин профинансировал поставку Киеву до 100 тысяч АЗМ-дронов на сумму около 90 миллионов евро, что может стать одной из крупнейших партий БПЛА.