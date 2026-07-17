Народный депутат Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру рассказал о недопустимости безопасного политического туризма лидеров ЕС в Киев, а также оценил сроки жизни киевского режима:00:27 - Очередной саммит "Юго-Восточная Европа — Украина";04:47 - Лицензии Запада на производство ракет на Украине;11:34 - Новое правительство Украины;14:36 - Польско-украинская взаимная ненависть;17:56 - Потепление отношения МОК к российскому спорту.