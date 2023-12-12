Излишества вредны: МВД выступило против поправок в ПДД

Министерство внутренних дел РФ выступает против возвращения к практике вынесения штрафов за превышение средней скорости и за нарушение данных информационных табло и знаков переменной информации, установленных на трассах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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