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Дрифт на грани: парковка гипермаркета превратилась в нелегальную трассу в Москве

Дрифт на грани: парковка гипермаркета превратилась в нелегальную трассу в Москве

"112" Столичные полицейские сорвали искрометное дрифт-шоу прямо на парковке гипермаркета. За несколько минут до их приезда экстремалы, не щадя покрышки, скользили в клубах дыма по дороге на радость сотне зрителей.

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