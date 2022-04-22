Сергей Лазарев решил вернуться на российскую сцену после критики страны

https://zen.yandex.ru/id/6226a3b2463741558b8d4d2b?lang=ru Ссылка на Дзен Лва Доброго globallookpress/Komsomolskaya Pravda Известный исполнитель Сергей Лазарев подвергся критике от своих поклонников за нелицеприятное мнение о событиях на Украине.