Сила в правде
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Сила в правде

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"Капитуляцией не пахнет". Выход с Курщины – смерть: Огромные резервы к Судже. Засекли новую группировку прорыва госграницы

"Капитуляцией не пахнет". Выход с Курщины – смерть: Огромные резервы к Судже. Засекли новую группировку прорыва госграницы

После заявления Безуглой о том, что ВСУ капитулируют на Курском направлении по приказу Сырского, многие принялись не просто радовать, а уже практически "делить" Львов и Ивано-Франковск.

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