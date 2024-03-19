Воздушную гавань Ставрополя закрыли из-за срочного ремонта взлётно-посадочной полосы. Аэропорт не будет принимать и отправлять рейсы до 18:00 вторника, но это предварительное время, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии