В ДНР ВФУ убили и ранили 48 мирных жителей с 13 по 20 января — СЦКК

За неделю вооруженными формированиями Украины (ВФУ) были убиты четыре мирных жителя, 47 гражданских лиц получили ранения различной степени тяжести, 20 января сообщает Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) в ДНР в своем Telegram-канале.