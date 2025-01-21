В ДНР ВФУ убили и ранили 48 мирных жителей с 13 по 20 января — СЦКК

За неделю вооруженными формированиями Украины (ВФУ) были убиты четыре мирных жителя, 47 гражданских лиц получили ранения различной степени тяжести, 20 января сообщает Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) в ДНР в своем Telegram-канале.
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