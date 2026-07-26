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Орловские новости

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Для орловских ветеранов СВО предусмотрены спортивные занятия

Для орловских ветеранов СВО предусмотрены спортивные занятия

В Училище олимпийского резерва Орла ветераны СВО могут заниматься волейболом сидя, настольным теннисом, пауэрлифтингом, легкой атлетикой и пулевой стрельбой, а также тренироваться на силовых тренажерах ежедневно с 9:00 до 21:00.

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