Для орловских ветеранов СВО предусмотрены спортивные занятия

В Училище олимпийского резерва Орла ветераны СВО могут заниматься волейболом сидя, настольным теннисом, пауэрлифтингом, легкой атлетикой и пулевой стрельбой, а также тренироваться на силовых тренажерах ежедневно с 9:00 до 21:00.
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