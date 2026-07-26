Для орловских ветеранов СВО предусмотрены спортивные занятия

В Училище олимпийского резерва Орла ветераны СВО могут заниматься волейболом сидя, настольным теннисом, пауэрлифтингом, легкой атлетикой и пулевой стрельбой, а также тренироваться на силовых тренажерах ежедневно с 9:00 до 21:00.