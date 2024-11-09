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Царьград

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Трамп уже начинает менять внешнюю политику США – инсайды Bloomberg и The Telegraph

Трамп уже начинает менять внешнюю политику США – инсайды Bloomberg и The Telegraph

Избранный глава Белого дома ещё до инаугурации начал менять курс США по Украине и Израилю. Об этом пишут Bloomberg и The Telegraph.

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