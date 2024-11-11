Тайвань рассмотрит крупный заказ американской военной техники из-за победы Трампа

Тайвань обдумывает возможность сделать крупный заказ американской военной техники для демонстрации США своей готовности усилить оборону против Китая в связи с победой избранного президента Дональда Трампа на выборах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии