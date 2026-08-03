Эксперт Ковпак назвал три правила выживания бизнеса в торговле

Начинать торговый бизнес в 2026 году стоит только при строгом расчёте, использовании собственных средств и создании своего бренда, заявил «ФедералПресс» эксперт по маркетплейсам и развитию e-commerce Дмитрий Ковпак.
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