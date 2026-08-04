Ромашина — о победе российских синхронисток в технической программе групп: после награждения пойдём на тренировку

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Светлана Ромашина после победы команды в технической программе групп на ЧЕ по водным видам спорта подчеркнула, что спортсменки сразу начнут подготовку к соревнованиям акробатических групп.
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