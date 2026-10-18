Уважаемые жители г. Донецка! ➢ В связи с нестабильной работой энергосистемы и обесточением ряда объектов водоснабжения, сегодня, 18 октября 2026 года, подача воды в Кировский, Ленинский, Буденновский и частично Куйбышевский районы г.