Уважаемые жители г. Донецка! ➢ В связи с нестабильной работой энергосистемы и обесточением ряда объектов водоснабжения, сегодня, 18 октября 2026 года, подача воды в Кировский, Ленинский, Буденновский и частично Куйбышевский районы г.
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