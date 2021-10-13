В Польше допустили возможность санкций для «Газпрома» из-за энергетического кризиса

Польский эксперт Войцех Якубик в интервью Radio Maryja заявил о том, что Евросоюз может ввести штрафные санкции в отношении «Газпрома» в связи с резким скачком цен на газ в Европе.
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