Экс-президент Абхазии Бжания: ситуация в стране стала спокойнее

Ситуация в Абхазии в настоящее время успокоилась, однако над возвращением положения дел в прежнее русло властям еще предстоит поработать, заявил в беседе с РИА Новости бывший президент республики Аслан Бжания.
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