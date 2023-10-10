Почему Россия не может поддерживать Израиль

Lora Некрасова

И вот верх цинизма Запада и самих израильтян. Цахал бомбит густонаселённые районы арабов, бьёт по школам, больницам, мечетям. Разрушения и количество жертв колоссальные. Так Израиль ещё и отключил арабам воду, газ, электричество. Перекрыл им всё снабжение. И весь "прогрессивный" Запад молчит. А где же санкции, возмущение геноцидом арабов, где помощь? Все приверженцы демократии молчат, они умеют только клеветать на нашу страну и нашу армию. Это позор современным евреям и их покровителям и союзникам.