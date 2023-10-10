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СССР-Россия

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Почему Россия не может поддерживать Израиль

Почему Россия не может поддерживать Израиль

Некоторые люди удивляются, почему русские однозначно не встали на сторону Израиля и не осудили палестинцев.

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Комментарии
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Sergiy Che
А то никто без Эрдогана никто не знал тамошней причины конфликта! Вот так земли у арабов отжимали еврейцы -
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13 час.
АА
Алекс Архипов
Враждебное государство. И всегда таким было.
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10 час.
Lora Некрасова
И вот верх цинизма Запада и самих израильтян. Цахал бомбит густонаселённые районы арабов, бьёт по школам, больницам, мечетям. Разрушения и количество жертв колоссальные. Так Израиль ещё и отключил арабам воду, газ, электричество. Перекрыл им всё снабжение. И весь &quot;прогрессивный&quot; Запад молчит. А где же санкции, возмущение геноцидом арабов, где помощь? Все приверженцы демократии молчат, они умеют только клеветать на нашу страну и нашу армию. Это позор современным евреям и их покровителям и союзникам.
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3 час.

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