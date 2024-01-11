В Пентагоне заявили, что не знают точной даты выписки заболевшего раком Остина

Министерство обороны Соединенных Штатов выступило с заявлением о том, что в ведомстве не знают точной даты выписки из больницы госпитализированного шефа Пентагона Ллойда Остина, у которого была обнаружена опухоль предстательной железы.
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