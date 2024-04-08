В России предложили разрешить ношение короткоствольного боевого оружия

Александр Ткаченко

Да, да, аж два раза разрешат. Упыри у власти в первую очередь за себя любимых боятся. Русские народ простой могут зажравшемуся чинуше и в лоб стрельнуть за наглость. Так что нам не дожить до разрешения короткоствола.