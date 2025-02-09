В России женщину посадили в тюрьму за просьбу починить автомобиль

Случай бывшего следователя из Екатеринбурга, осужденной на семь лет и четыре месяца колонии за получение взятки в виде ремонта автомобиля, ярко иллюстрирует хрупкость доверия и высокую цену коррупции, даже в самых, казалось бы, незначительных формах.