В России женщину посадили в тюрьму за просьбу починить автомобиль

Случай бывшего следователя из Екатеринбурга, осужденной на семь лет и четыре месяца колонии за получение взятки в виде ремонта автомобиля, ярко иллюстрирует хрупкость доверия и высокую цену коррупции, даже в самых, казалось бы, незначительных формах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии