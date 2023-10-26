В МГИМО считают, что цифровой след необходимо сделать объектом охраны и оборота

Российское законодательство нуждается в доработке в области охраны, регулирования и оборота цифрового изображения и цифрового следа человека, считает директор Центра по защите прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий АНО «Белый Интернет» профессор МГИМО Элина Сидоренко.