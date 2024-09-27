Да здравствует 8-​летняя Сталинская Школа!

olga_fenina2003 Фенина

Если Мединский, как бывший министр культуры (!!!), не знает (??!), сколько лет учился один из величайших русских поэтов, о чем вообще можно говорить? Для особо ... поясняю: Лермонтов учился несколько лет дома, затем около двух лет в Московском Благородном Пансионе, около 2 лет в Московском Университете, и 2 года в Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. В общей сложности, приблизительно, не менее 15 лет. Лермонтов был гением, и сравнивать с ним обычных подростков (особенно, если это дети мигрантов, совершенно не владеющие русским языком) как-то, мягко говоря, неэтично. Второй вопрос напрашивается сам собой: почему 11-летнее образование стало нерентабельным (короче, "Где деньги, Зин?").