Театр абсурда
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Театр абсурда

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Да здравствует 8-​летняя Сталинская Школа!

Да здравствует 8-​летняя Сталинская Школа!

«11 лет — непозволительная роскошь».  Мединский выступил за сокращение времени на образование в школах и вузах РФ Продолжительность образования в школах и вузах России могут сократить, чтобы молодое поколение получило возможность раньше заняться профориентацией.

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Комментарии
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olga_fenina2003 Фенина
Если Мединский, как бывший министр культуры (!!!), не знает (??!), сколько лет учился один из величайших русских поэтов, о чем вообще можно говорить? Для особо ... поясняю: Лермонтов учился несколько лет дома, затем около двух лет в Московском Благородном Пансионе, около 2 лет в Московском Университете, и 2 года в Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. В общей сложности, приблизительно, не менее 15 лет. Лермонтов был гением, и сравнивать с ним обычных подростков (особенно, если это дети мигрантов, совершенно не владеющие русским языком) как-то, мягко говоря, неэтично. Второй вопрос напрашивается сам собой: почему 11-летнее образование стало нерентабельным (короче, &quot;Где деньги, Зин?&quot;).
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18 час.
алекс кузь
Страну спускают в крепостные века. Но интенсивность обучения в детсадах даёт плоды. Листая, тетрадь первоклассника, видно уровень 4 класса советской школы. Дети стали умнее , учатся быстрее. Стареют шустрее.
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17 час.

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