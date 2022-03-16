Джейден Макдэниэлс пропустит как минимум 2 недели из-за растяжения связок

Форвард «Миннесоты» Джейден Макдэниэлс выбыл из строя на неопределенный срок из-за растяжения связок левого голеностопного сустава.

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