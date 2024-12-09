Раскрыты уникальные особенности поглощения света в ультрамалых металлических наночастицах

Источник фото — ru.123rf.com Ученые решили одну из давних проблем в наноплазмонике и коллоидной химии – они объяснили аномальное поглощение света ультрамалыми металлическими наночастицами при уменьшении их размера.
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