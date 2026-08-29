Лобанов из «Интернов» вдруг стал Александром III

Александра Ильина не узнать в глубоком гриме Александр Ильин-младший сыграет Александра III в новом фильмеАлександр Ильин-младший, получивший массовую популярность благодаря роли интерна Лобанова — самого недалёкого из всех — в сериале «Интерны», очень долго открещивался от знаменитой работы.
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Видимо хороший фильм ,стоит посмотреть