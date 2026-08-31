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МОСИНФОРМ

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Инвесторы смогут открыть детские сады в ВАО и ЮВАО по городской программе льготной аренды

Инвесторы смогут открыть детские сады в ВАО и ЮВАО по городской программе льготной аренды

Город выставил на торги право арендовать два здания с земельными участками для открытия частных образовательных учреждений.

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