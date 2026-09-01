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В Алматы 7,6 тысячи школьников получили по 60 тысяч теңге на подготовку к учебному году

В Алматы 7,6 тысячи школьников получили по 60 тысяч теңге на подготовку к учебному году

В Алматы школьникам продолжают оказывать социальную поддержку в рамках нового учебного года. На помощь семьям в подготовке детей к школе направили 460 млн теңге, передает inAlmaty.

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