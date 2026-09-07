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Запад нашёл пять мест для антироссийских провокаций

Запад нашёл пять мест для антироссийских провокаций

Еще не известно, успели ли спецпосланник США по Украине Стивен Уиткофф и советник президента Штатов Джаред Кушнер доложиться шефу о результатах визита в Москву и Киев, но уже понятно: говорить о прорыве к новым свершениям пока рано.

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