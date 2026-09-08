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Цель – нефть: военные США атаковали иранские танкеры в стратегической акватории Персидского залива

Цель – нефть: военные США атаковали иранские танкеры в стратегической акватории Персидского залива

ТЕГЕРАН, 8 сентября, ФедералПресс. В Персидском заливе у побережья Ирана военные США атаковали ракетами нефтяной танкер, а также объекты вблизи острова Харк и города Джаск.

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