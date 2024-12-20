В Рыбновском районе погиб человек и трое пострадали в ДТП 20 декабря

Авария случилась утром пятницы на дороге между городом Рыбное и селом Константиново. Ситуацию прокомментировал замначальника Управления Госавтоинспекции УМВД России по Рязанской области Сергей Цыплаков, выехавший на место происшествия.
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